5 Eylül Cuma günü sahne alacak eleme karşılaşmaları futbolseverler için büyük heyecan vaat ediyor. Taraftarlar, bugün hangi ülkelerin karşı karşıya geleceğini ve maçların hangi saatlerde oynanacağını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

DÜNYA KUPASI NEDİR?

Dünya Kupası, futbolun en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen ve dört yılda bir düzenlenen uluslararası turnuvadır. Resmî adıyla FIFA Dünya Kupası, dünya futbolunun en üst kurulu olan FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) tarafından organize edilir.

Turnuvanın Amacı ve Önemi

• Dünyanın farklı kıtalarından milli takımların katıldığı bu turnuva, dünya şampiyonunu belirlemek için yapılır.

• Futbolun küresel ölçekte en çok izlenen organizasyonudur. Öyle ki final maçları milyarlarca kişi tarafından canlı olarak takip edilmektedir.

• Kazanan ülke, sadece kupayı kaldırmakla kalmaz; aynı zamanda futbol tarihinde büyük bir prestije sahip olur.

İlk Düzenlenişi

• İlk Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da gerçekleştirildi.

• Bu organizasyonu ev sahibi Uruguay kazanarak tarihe geçti.

• O günden bugüne, savaş yılları dışında her dört yılda bir düzenlenmeye devam etmektedir.

Katılım ve Format

• Turnuvaya katılacak ülkeler, eleme maçları oynayarak belirlenir.

• Son format güncellemeleriyle birlikte 2026 yılından itibaren 48 ülkenin katılması planlanıyor (önceden 32 idi).

• Grup aşamaları ve eleme turları sonucunda finale kalan iki takım, dünya şampiyonluğu için karşılaşır.

Kupa ve Unvan

• Kupayı kazanan ülke, dört yıl boyunca "Dünya Şampiyonu" unvanını taşır.

• Turnuva boyunca öne çıkan futbolcular, kariyerlerinde zirveye ulaşır ve tarihe geçer.

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Günün programı:

Tüm maçlar saat 21:45'te başlayacak.

• Danimarka – İskoçya (Exxen )

• Faroe Adaları – Hırvatistan (Exxen )

• İsviçre – Kosova (Exxen )

• İtalya – Estonya (Exxen )

• İzlanda – Azerbaycan (CBC Sport, Exxen, S Sport Plus )

• Karadağ – Çekya (Exxen )

• Moldova – İsrail (Exxen )

• Slovenya – İsveç (Exxen )

• Ukrayna – Fransa (Exxen )

• Yunanistan – Belarus (Exxen )