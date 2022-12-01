Dünya Kupası dünkü maçlar kaç kaç bitti? Dünya Kupası 30 Kasım toplu sonuçlar!
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Dünya Kupası'nda heyecan son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Dünya Kupası'nda dün akşam karşılaşmalar oynandı. Merak edilenler arasında ise Dünya Kupası maçlarının sonuçları yer alıyor. Peki, Dünya Kupası dünkü maçlar kaç kaç bitti? Dünya Kupası 30 Kasım toplu sonuçlar!
Dünya Kupası 30 Kasım toplu sonuçları merak ediliyor. Dünya Kupası maçlarında kupa heyecanı devam ediyor. Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası organizasyonu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası dünkü maçlar kaç kaç bitti? Dünya Kupası 30 Kasım toplu sonuçlar!
DÜNYA KUPASI 30 KASIM TOPLU SONUÇLAR!
Dünya Kupası'nda 30 Kasım günü oynanan maçların sonuçları şöyle;