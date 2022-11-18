Dünyanın 1 numaralı kupası 4 yılda bir verilen FIFA Dünya Kupası'dır. Peki, Dünya Kupası değeri ne kadar, kaç TL? Dünya Kupası'nın değeri ne kadar ediyor? İşte yanıtı...

Dünya Kupası değeri ne kadar? Dünyanın 1 numaralı kupası 4 yılda bir verilen FIFA Dünya Kupası'dır. Peki, Dünya Kupası değeri ne kadar, kaç TL? Dünya Kupası'nın değeri ne kadar ediyor? İşte yanıtı...

DÜNYA KUPASI DEĞERİ NE KADAR?

Dünya Kupası'nın değeri 20 milyon dolardır. Güncel kur ile hesaplandığında (1 dolar: 18,60 TL) Dünya Kupası'nın değeri 372 milyon TL diyebiliriz.

Dünya Kupası altından yapılmıştır. 36,5 cm yüksekliğinde 6,175 kg ağırlığında olan ve 18 ayar altından yapılan Dünya Kupası'ndan sadece bir tane vardır.

Günümüzdeki FIFA yönetmeliklerine göre yalnızca final maçının ardından gerçekleştirilen törenlerde kullanılan Dünya Kupası hiçbir ülkeye daimi ya da geçici olarak verilmemekte; ancak bunun yerine altın kaplama bronzdan imal edilmiş bir kopya Dünya Kupası takdim edilmektedir. 2002 yılına kadar şampiyon olan takım, sonraki turnuvaya kadar geçici olarak Dünya Kupasını ülkesinde bulundurmaya hak kazanmaktaydı.