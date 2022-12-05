Dünya Kupası çeyrek finalistler kim, eşleşmeler nasıl oldu?
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Dünya Kupası çeyrek finalistleri kim, eşleşmeler nasıl olduğu merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken, Dünya Kupası çeyrek finalistler kim, eşleşmeler nasıl oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Dünya Kupası çeyrek finalistler kim, eşleşmeler nasıl oldu?
Dünya Kupası çeyrek finalistler kim, eşleşmeler nasıl oldu sorusuna yanıt aranıyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları oynanırken çeyrek final eşleşmeleri de yavaş yavaş belli oluyor. Dünya Kupası çeyrek finalistler kim, eşleşmeler nasıl oldu? Detaylar haberimizdedir…
2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkelerin çarpraz eşleşmeler sonucu oluşacak. Son 16 turunda kazanan ülkeler çeyrek finale yükselecek.
Katar'da son 16 turu maçları 6 Aralık'ta sonlanacak. 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunun ardından 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finaller oynanması planlanıyor.
- Portekiz
- Fransa
- Brezilya
- Hollanda
- Senegal
- İngiltere
- ABD
- Avustralya
- Arjantin
- Polonya
- İspanya
- Japonya
- Fas
- Hırvatistan