Dünya Kupası çeyrek finalistler kim, eşleşmeler nasıl oldu?

Dünya Kupası çeyrek finalistleri kim, eşleşmeler nasıl olduğu merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken, Dünya Kupası çeyrek finalistler kim, eşleşmeler nasıl oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Dünya Kupası çeyrek finalistler kim, eşleşmeler nasıl oldu?