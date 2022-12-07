Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da çeyrek final maçları yaklaşıyor. Bu nedende futbolseverler tarafından Dünya kupası çeyrek final maçları ne zaman? Sorusu merak konusu oluyor. Peki, Dünya kupası çeyrek final maçları ne zaman? Dünya kupası çeyrek final maçları hangi tarihte oynanacak?

Dünya kupası çeyrek final maçları sporseveler tarafından heyecanla beklenirken, bir yandan da internet üzerinde Dünya kupası çeyrek final maçları ne zaman? Sorusu ile birlikte sıklıkla araştırılıyor. 2022 Dünya kupası Katar'da düzenleniyor ve birçok farklı ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Peki, Dünya kupası çeyrek final maçları ne zaman? Dünya kupası çeyrek final maçları hangi tarihte oynanacak?

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, çeyrek final maçları iki günlük aranın ardından 9 ve 10 Aralık günlerinde çeyrek final karşılaşmaları oynanacak.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

9 Aralık Cuma:

18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)

22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)

10 Aralık Cumartesi:

18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)