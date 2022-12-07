Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman 2022? Çeyrek final ilk maç hangi gün, saat kaçta oynanacak? Çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finale çıkan 8 takım da belli oldu. Futbol severler çeyrek final maçlarının hangi gün oynanacağını merak etti. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman 2022? Çeyrek final ilk maç hangi gün oynanacak? Çeyrek finale çıkan takımlar kimler? Dünya Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte bilgiler...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman 2022? Çeyrek final ilk maç hangi gün oynanacak? Çeyrek finale çıkan takımlar kimler?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler şöyle:

Hollanda - Arjantin / 9 Aralık 2022 tarihinde oynanacak

İngiltere - Fransa / 10 Aralık 2022 tarihinde oynanacak

Hırvatistan - Brezilya / 9 Aralık 2022 tarihinde oynanacak

Fas - Portekiz / 10 Aralık 2022 tarihinde oynanacak

ÇEYREK FİNALLERDE İLK MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

İlk çeyrek final maçı Hırvatistan-Brezilya arasında oynanacak. Maç 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 18:00 'da başlayacak. Bu maçın ardından saat 22:00 'da Hollanda-Arjantin maçı olacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Çeyrek final maçları TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final ilk maç 13 Aralık 2. maç 14 Aralık'ta oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacaktır.