Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken çeyrek final eşleşmeleri gündemdeki yerini alıyor. Sporseverler başta olmak üzere Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu? Sorusu merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu? Dünya Kupası kim kiminle eşleşti? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri sonuçları!

Dünya Kupası'nda heyecan dolu bölüme geçildi. Son 16 turu, 6 Aralık günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ronaldo'nun son bölümde oyuna dahil olduğu maçta Portekiz, İsviçre'yi farka boğdu. Peki, Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu? Dünya Kupası kim kiminle eşleşti? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri sonuçları!

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Dünya kupası çeyrek final aşamasındaki eşleşmeler şu şekilde açıklandı;

Hollanda-Arjantin

Hırvatistan-Brezilya

İngiltere-Fransa

Fas-Portekiz

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.