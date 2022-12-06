Dünya kupası çeyrek final eşleşmeleri beli oluyor! Dünya Kupası Çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Çeyrek final müsabakaları ne zaman oynanacak?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları oynanırken çeyrek final eşleşmeleri de yavaş yavaş belli oluyor. Peki, Dünya kupası Çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Çeyrek final müsabakaları ne zaman oynanacak? Dünya kupası maçlar hangi kanalda yayınlanıyor? Dünya Kupasında günün programı ne? İşte konuya dair merak edilenler...

2022 Katar Dünya Kupası'nda büyük heyecan son 16 maçları ile devam ediyor. Dünya Kupası'nda adım adım finale doğru gidilirken, çeyrek finale yükselen takımlar futbolseverlerin gündeminde. Peki, Dünya kupası Çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Çeyrek final müsabakaları ne zaman oynanacak? Dünya kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Dünya Kupasında günün programı ne? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Katar'da düzenlenen FİFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli olmaya başladı. Şu ana kadar 2 eşleşme belirlendi. İşte o eşleşmeler ve tarihleri;

9 Aralık 2022: Hırvatistan – Brezilya (18.00)

9 Aralık 2022: Arjantin - Hollanda (22.00)

10 Aralık 2022: Fransa - İngiltere (22.00)

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor.

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI