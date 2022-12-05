Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği futbol organizasyonunda heyecan dorukta. Her gün maçları takip eden futbolseverler arama motorlarında Dünya Kupası bugünün maçları! Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Dünya Kupası bugün kimin maçı var? Bugün Dünya Kupası maçı var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte Dünya Kupası bugün fikstürü!

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor. Arama motorlarında ise Dünya Kupası bugünün maçları! Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Dünya Kupası bugün kimin maçı var? Bugün Dünya Kupası maçı var mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte Dünya Kupası bugün fikstürü!

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken 5 Aralık günü oynanacak olan Dünya Kupası maçları şöyle;

Japonya - Hırvatistan| 18:00

Brezilya - Güney Kore| 22:00