2022 FIFA Dünya Kupası başladı. TRT'den yayınlanan dev kupa, 18 Aralık Pazar günü oynanacak finalle sahibini bulacak. Heyecan dolu maçlar devam ederken sporseverler bugün hangi maçlar var merak etti.

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Dünya Kupası bugünkü maç programı! Bugün hangi maçlar var?

DÜNYA KUPASI BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI!

22 Kasım Salı:

13.00 Arjantin - Suudi Arabistan / TRT 1

16.00 Danimarka - Tunus / TRT 1

19.00 Meksika - Polonya / TRT 1

22.00 Fransa - Avustralya / TRT SPOR

DÜNYA KUPASI YARINKİ MAÇ PROGRAMI!

23 Kasım Çarşamba:

13.00 Fas - Hırvatistan / TRT 1

16.00 Almanya - Japonya / TRT 1

19.00 İspanya - Kosta Rika / TRT 1

22.00 Belçika - Kanada / TRT 1