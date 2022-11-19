Dünya Kupası bugün mü yarın mı başlıyor? 2022 Dünya Kupası maçları 19 Kasım mı 20 Kasım mı başlayacak? Bugün Dünya Kupası maçı var mı?

Dünya Kupası'na sayılı saatler kala futbol severler, Dünya Kupası bugün mü yarın mı başlıyor? 2022 Dünya Kupası maçları 19 Kasım mı 20 Kasım mı başlayacak? merak ediyor. Peki, 2022 Dünya Kupası bugün mü başlayacak, yarın mı? Dünya Kupası Cumartesi mi Pazar mı başlayacak? Dünya Kupası ilk maç hangi gün, ne zaman? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Dünya Kupası bugün mü yarın mı başlıyor? 2022 Dünya Kupası maçları 19 Kasım mı 20 Kasım mı başlayacak? FIFA 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi gün başlayacak? Bugün Dünya Kupası maçı olacak mı? Yarın Dünya Kupası maçı var mı, ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası maçları hangi gün başlayacak? Ayrıntılar yazımızda...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 DÜNYA KUPASI BUGÜN MÜ YARIN MI?

Dünya Kupası'nın ilk maçı 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak. Yani ilk maç ev sahibi Katar ve Ekvador arasında oynanacak. Bu bakımdan Dünya Kupası bugün değil yarın (20 Kasım 2022 Pazar) başlayacaktır.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER HANGİLERİ?

2022 Dünya Kupası'nda yer alan tüm ülke takımları şöyle: