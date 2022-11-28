Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Dünya Kupası fikstürü

2022 FİFA Katar Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte Futbol severlerin gözleri maç takvime çevrildi. Bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların tarihleri daha önceden paylaşılmıştı. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçlar saat kaçta, hangi kanalda? 28 Kasım Dünya Kupası maç programının detayları...

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda heyecan yükseliyor. Grup maçları devam ederken turnuvadan elenmesi kesinleşen ilk takım Katar olmuştu. Dün akşam Hırvatistan'a 4-1 kaybeden Kanada'nın da bir üst tur şansı kalmadı. Gruplarda birçok sürpriz sonucun çıkmasıyla son maçlarda alınacak sonuçlar bir hayli önemli olacak, ülkelerin kaderleri belirlenecek. Grup maçları; TSİ 13.00, TSİ 16.00, TSİ 19.00 ve TSİ 22.00'de oynanırken karşılaşmaları televizyondan izlemek isteyen futbolseverler, günün programını araştırıyor. Peki, 2022 Dünya Kupasında bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASINDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2022 Dünya Kupası'nda bugün (28 Kasım Pazartesi) G ve H Grup maçları oynanacak. Kamerun-Sırbistan maçıyla başlayan seans, Portekiz-Uruguay düellosuyla sona erecek. İşte 2022 Katar Dünya kupası fikstürü...

13.00: (G Grubu) Kamerun - Sırbistan / TRT 1

16.00: (H Grubu) Güney Kore - Gana / TRT 1

19.00: (G Grubu) Brezilya - İsviçre / TRT 1

22.00: (H Grubu) Portekiz – Uruguay / TRT 1

2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu:

Brezilya / 3 puan

İsviçre / 3 puan

Kamerun / 0 puan

Sırbistan / 0 puan

2022 Dünya Kupası H Grubu puan durumu:

Portekiz / 3 puan

Güney Kore / 1 puan

Uruguay / 1 puan

Gana / 0 puan

2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

28 KASIM PAZARTESİ

13.00: Kamerun - Sırbistan

16.00: Güney Kore - Gana

19.00: Brezilya - İsviçre

22.00: Portekiz - Uruguay

29 KASIM SALI

18.00: Hollanda - Katar

18.00: Ekvador - Senegal

22.00: Galler - İngiltere

22.00: İran - ABD

30 KASIM ÇARŞAMBA

18.00: Tunus - Fransa

18.00: Avustralya - Danimarka

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan - Meksika

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00: Hırvatistan - Belçika

18.00: Kanada - Fas

22.00: Japonya - İspanya

22.00: Kosta Rika - Almanya

2 ARALIK CUMA

18.00: Güney Kore - Portekiz

18.00: Gana - Uruguay

22.00: Kamerun - Brezilya

22.00: Sırbistan - İsviçre