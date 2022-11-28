Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Dünya Kupası fikstürü
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2022 FİFA Katar Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte Futbol severlerin gözleri maç takvime çevrildi. Bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların tarihleri daha önceden paylaşılmıştı. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçlar saat kaçta, hangi kanalda? 28 Kasım Dünya Kupası maç programının detayları...
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda heyecan yükseliyor. Grup maçları devam ederken turnuvadan elenmesi kesinleşen ilk takım Katar olmuştu. Dün akşam Hırvatistan'a 4-1 kaybeden Kanada'nın da bir üst tur şansı kalmadı. Gruplarda birçok sürpriz sonucun çıkmasıyla son maçlarda alınacak sonuçlar bir hayli önemli olacak, ülkelerin kaderleri belirlenecek. Grup maçları; TSİ 13.00, TSİ 16.00, TSİ 19.00 ve TSİ 22.00'de oynanırken karşılaşmaları televizyondan izlemek isteyen futbolseverler, günün programını araştırıyor. Peki, 2022 Dünya Kupasında bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
DÜNYA KUPASINDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
2022 Dünya Kupası'nda bugün (28 Kasım Pazartesi) G ve H Grup maçları oynanacak. Kamerun-Sırbistan maçıyla başlayan seans, Portekiz-Uruguay düellosuyla sona erecek. İşte 2022 Katar Dünya kupası fikstürü...
13.00: (G Grubu) Kamerun - Sırbistan / TRT 1
16.00: (H Grubu) Güney Kore - Gana / TRT 1
19.00: (G Grubu) Brezilya - İsviçre / TRT 1
22.00: (H Grubu) Portekiz – Uruguay / TRT 1
2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu:
Brezilya / 3 puan
İsviçre / 3 puan
Kamerun / 0 puan
Sırbistan / 0 puan
2022 Dünya Kupası H Grubu puan durumu:
Portekiz / 3 puan
Güney Kore / 1 puan
Uruguay / 1 puan
Gana / 0 puan
2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ
28 KASIM PAZARTESİ
13.00: Kamerun - Sırbistan
16.00: Güney Kore - Gana
19.00: Brezilya - İsviçre
22.00: Portekiz - Uruguay
29 KASIM SALI
18.00: Hollanda - Katar
18.00: Ekvador - Senegal
22.00: Galler - İngiltere
22.00: İran - ABD
30 KASIM ÇARŞAMBA
18.00: Tunus - Fransa
18.00: Avustralya - Danimarka
22.00: Polonya - Arjantin
22.00: Suudi Arabistan - Meksika
1 ARALIK PERŞEMBE
18.00: Hırvatistan - Belçika
18.00: Kanada - Fas
22.00: Japonya - İspanya
22.00: Kosta Rika - Almanya
2 ARALIK CUMA
18.00: Güney Kore - Portekiz
18.00: Gana - Uruguay
22.00: Kamerun - Brezilya
22.00: Sırbistan - İsviçre