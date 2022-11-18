Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar? 2022 Dünya Kupası biletleri ne kadar? Dünya Kupası maç bileti ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları merak ediliyor. Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbolseverlerin gözleri ev sahibi ülke Katar'a çevrildi. Büyük futbol şöleni öncesi Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar? Dünya Kupası biletleri ne kadar? Dünya Kupası maç bileti ne kadar? Merak ediliyor.

Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar? Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbolseverlerin gözleri ev sahibi ülke Katar'a çevrildi. Büyük futbol şöleni öncesi Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar? Dünya Kupası biletleri ne kadar? Dünya Kupası maç bileti ne kadar? Merak ediliyor. İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI BİLET FİYATLARI

Dünya Kupası'nda maç bileti fiyatları 70 dolardan satışa çıkarıldı. Katar vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 11 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabildi.

DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu : Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana