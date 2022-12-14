Katar'da düzenlenen turnuvada finale çıkan ilk takım Arjantin oldu. Yarı finalde Hırvatistan'la karşılaşan Arjantin, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun Julian Alvarez'e yaptığı asist ise çok konuşuldu. Futbolseverler ise Messi'nin asistini tekrar tekrar izlemek için Dünya Kupası Arjantin Messi asist izle! YouTube Messi asist izle! Dünya Kupası Arjantin golleri ve asistleri izleme linki! aramasını yapıyor.

2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin oldu. Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla mağlup eden Arjantin'de Messi'nin yaptığı asist çok beğenildi. Kısa sürede sosyal medyada futbolseverlerin gündemi olan Messi asisti merak ediliyor. Dünya Kupası Arjantin Messi asist izle! YouTube Messi asist izle! Dünya Kupası Arjantin golleri ve asistleri izleme linki!

DÜNYA KUPASI ARJANTİN MESSİ ASİST İZLE!

Messi'nin Hırvatistan'a karşı yaptığı şık asisti izlemek için BURAYA tıklayınız.

2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin oldu. Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla mağlup eden Tangocular, finale kaldı. Olağanüstü performansıyla dünyayı mest eden Lionel Messi, birçok rekoru da paramparça etti. Yarı final karşılaşmasında perdeyi süper star Lionel Messi açtı. 34. dakikada penaltıda topun başına geçen Messi, sert vuruşla golü buldu. Bu golden 5 dakika sonra Julian Alvarez sahneye çıktı. Orta sahadan topu süren Alvarez, ceza sahasına girip şansının da yardımıyla topu ağlara gönderdi. 69'da Lionel Messi olağanüstü bir asist yaptı. Hırvat savunmacı Gvardiol'u attığı çalımla hayata küstüren Messi, Julian Alvarez'e "Al da at" pası verdi. Alvarez bu ikramı geri çevirmedi. Maç 3-0'lık skorla tamamlandı.

Messi, Hırvatistan karşısında 25. Dünya Kupası maçına çıkarak Lothar Matthaus'a ait Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu ortak oldu. Messi, 11 golle aktif futbolcular arasında Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu olmayı başardı. Ayrıca bu sayıyla Arjantin'in kupa tarihindeki en golcü futbolcusu oldu. 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'ndaki üç farklı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu da yine Lionel Messi.