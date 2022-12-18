Dünya Kupası Arjantin - Fransa penaltılar izle! Arjantin Fransa penaltı atışları canlı izle!
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Arjantin - Fransa maçının 120 dakikalık maç sonucu 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Maç penaltılara gitti. İşte, Dünya Kupası Arjantin - Fransa penaltılar izle! Arjantin Fransa penaltı atışları canlı izle linki haberimizde...
Arjantin Fransa penaltı atışları izle! Arjantin - Fransa maçının 120 dakikalık maç sonucu 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Maç penaltılara gitti. İşte, Dünya Kupası Arjantin - Fransa penaltılar izle! Arjantin Fransa penaltı atışları canlı izle linki haberimizde. Dünya Kupası final penaltı atışları!
ARJANTİN - FRANSA PENALTILAR
Arjantin - Fransa maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Arjantin - Fransa maç özeti bağlantısına tıklayarak Arjantin Fransa maçı özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...
ARJANTİN - FRANSA PENALTILAR CANLI İZLE