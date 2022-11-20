Dünya Kupası açılış töreni saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası açılış töreni saat kaçta ve Dünya Kupası açılış töreni hangi kanalda merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor. Dünyanın 1 numaralı kupası için 32 ülke mücadele verecek. Peki, Dünya Kupası açılış töreni saat kaçta? Dünya Kupası açılış töreni hangi kanalda?

Dünya Kupası açılış töreni saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor. Dünyanın 1 numaralı kupası için 32 ülke mücadele verecek. Peki, Dünya Kupası açılış töreni saat kaçta? Dünya Kupası açılış töreni hangi kanalda? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası açılış töreni TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Dünya Kupası'nın bütün maçları TRT'den canlı olarak ekranlara gelecek.

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası açılış töreni TRT 1 yayın akışına göre saat 17.30'da başlayacak. Saat 19.00'da da Katar - Ekvador maçı ile birlikte 2022 Dünya Kupası resmen başlamış olacak.

DÜNYA KUPASI NE KADAR SÜRECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

20 Kasım tarihinde başlayacak olan dünya kupası maçları aşağıda yer almaktadır.