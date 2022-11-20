Dünya Kupası açılış töreni CANLI izle! 2022 Dünya Kupası açılış töreni canlı yayın! TRT 1 CANLI!

Dünya Kupası açılışı canlı yayın ile ekranlara geliyor. TRT 1'de yayınlanacak olan Dünya Kupası açılış töreni canlı izlemek için haberimizin detaylarından Dünya Kupası açılış töreni canlı izle! 2022 Dünya Kupası açılış töreni canlı yayın linklerine ulaşabilirsiniz.

Dünya Kupası açılış töreni canlı izle! Dünya Kupası açılışı canlı yayın ile ekranlara geliyor. TRT 1'de yayınlanacak olan Dünya Kupası açılış töreni canlı izlemek için haberimizin detaylarından Dünya Kupası açılış töreni canlı izle! 2022 Dünya Kupası açılış töreni canlı yayın linklerine ulaşabilirsiniz. İşte, Dünya Kupası açılışı canlı yayın!

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİ CANLI

2022 Dünya Kupası açılış töreni canlı yayın için haberimizin detaylarında yer alan link üzerinden bu şölene ortak olabilirsiniz. İyi seyirler...

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİ CANLI YAYIN

2022 Dünya Kupası açılış töreni canlı yayın için DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİ CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

DÜNYA KUPASI NE KADAR SÜRECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

20 Kasım tarihinde başlayacak olan dünya kupası maçları aşağıda yer almaktadır.