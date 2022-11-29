2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Sıkı sıkıya takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan 2022 Katar Dünya Kupası, her gün futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arama motorlarında ise Dünya Kupası A grubu puan durumu ne? 2022 Fifa Dünya Kupası puan durumları! Katar Dünya Kupası A grubu puan tablosu! araması yapılıyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası A grubu puan durumu ne? sorusu merak ediliyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor. Arama motorlarında ise Dünya Kupası A grubu puan durumu ne? 2022 Fifa Dünya Kupası puan durumları! Katar Dünya Kupası A grubu puan tablosu! aratılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

2022 DÜNYA KUPASI A GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda : 4 puan

Ekvador : 4 puan

Senegal : 3 puan

Katar : 0 puan

A grubunda şuanda Hollanda 4 puanla 1. sırada yer alıyor.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken 29 Kasım günü oynanacak olan Dünya Kupası maçları şöyle;

Ekvador - Senegal| 18:00

Hollanda - Katar| 18:00

İran - ABD| 22:00

Galler - İngiltere| 22:00

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.