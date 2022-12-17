2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3. lük ve final maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Vatandaşlar maçları tam saatinde izlemek için, Dünya Kupası 3. lük maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı saat kaçta başlıyor, neden erken? araştırması yapıyor. Peki, maç neden saat 6'da başlıyor? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Dünya Kupası 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Luseyl şehrinde Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

3. LÜK MAÇI NE ZAMAN? BUGÜN MÜ YARIN MI?

Hırvatistan-Fas arasında oynanacak olan 3. lük maçı bugün yani 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç TRT 1'de saat 18:00 'da başlayacak.

2022 DÜNYA KUPASI 3. LÜK MAÇI NEDEN ERKEN BAŞLIYOR?

Maç 18:00 'da başlayacak. Aynı şekilde final maçı da yarın 18:00 'da başlayacak. Bu durum saat farkından dolayı kaynaklanıyor. Ayrıca maçların geç başlaması halinde gece geç saatlere kadar uzayabileceğinden kutlamaların yapılamayacağı düşünüldüğü için de maçlar erken saatte oynanıyor.