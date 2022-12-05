Dünya Kupası 2022 Çeyrek Final Eşleşmeleri! 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale kimler çıktı, kim kimle eşleşti?

2022 Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli olmaya başladı. Dünyanın en büyük futbol turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri merak edildi. Peki, Dünya Kupası 2022 Çeyrek Final Eşleşmeleri açıklandı mı? 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale kimler çıktı, kim kimle eşleşti? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale kimler çıktı, kim kimle eşleşti? Dünya Kupası 2022 Çeyrek Final Eşleşmeleri, oynanacağı tarihler ve takımlar sizlerle...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ VE SONUÇLAR

Son 16 maçları ve sonuçları şöyle:

Hollanda 3 - 1 ABD

Arjantin 2 - 1 Avustralya

Japonya - Hırvatistan

Brezilya - Güney Kore

İngiltere 3 - 0 Senegal

Fransa 3 - 1 Polonya

Fas - İspanya

Portekiz - İsviçre

2022 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Hollanda - Arjantin / 9 Aralık 2022 tarihinde oynanacak

İngiltere - Fransa / 10 Aralık 2022 tarihinde oynanacak

Japonya-Hırvatistan galibi ile Brezilya-Güney Kore galibi eşleşecek

Fas-İspanya galibi ile Portekiz-İsviçre galibi eşleşecek

YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final ilk maç 13 Aralık 2. maç 14 Aralık'ta oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacaktır.