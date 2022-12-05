Dünya Kupası 2022 Çeyrek Final Eşleşmeleri! 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale kimler çıktı, kim kimle eşleşti?
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2022 Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli olmaya başladı. Dünyanın en büyük futbol turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri merak edildi. Peki, Dünya Kupası 2022 Çeyrek Final Eşleşmeleri açıklandı mı? 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale kimler çıktı, kim kimle eşleşti? İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale kimler çıktı, kim kimle eşleşti? Dünya Kupası 2022 Çeyrek Final Eşleşmeleri, oynanacağı tarihler ve takımlar sizlerle...
Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
Son 16 maçları ve sonuçları şöyle:
- Hollanda 3 - 1 ABD
- Arjantin 2 - 1 Avustralya
- Japonya - Hırvatistan
- Brezilya - Güney Kore
- İngiltere 3 - 0 Senegal
- Fransa 3 - 1 Polonya
- Fas - İspanya
- Portekiz - İsviçre
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Hollanda - Arjantin / 9 Aralık 2022 tarihinde oynanacak
- İngiltere - Fransa / 10 Aralık 2022 tarihinde oynanacak
- Japonya-Hırvatistan galibi ile Brezilya-Güney Kore galibi eşleşecek
- Fas-İspanya galibi ile Portekiz-İsviçre galibi eşleşecek
Yarı final ilk maç 13 Aralık 2. maç 14 Aralık'ta oynanacak.
Final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacaktır.