Dünya Kupası 2.lik ödülü ne, ne verilecek, kupa ve madalya verilecek mi? 2022 FIFA Dünya Kupası ikincilik ödülü ne olacak, ne kadar, kaç milyon?

Arjantin - Fransa Dünya Kupası şampiyonluk maçına az bir süre kaldı. Maçın başlamasına yakın izleyiciler bazı soruların cevaplarını merak etti. Bunlardan birisi de 2.lik ödülünün ne olduğudur. Peki, Dünya Kupası 2.lik ödülü ne, kupa ve madalya verilecek mi? 2022 FIFA Dünya Kupası ikincilik ödülü ne olacak, ne kadar, kaç milyon? İşte detaylar...

Dünya kupasında 2. ye ne verilecek? Dünya Kupası kaç milyon dolar? Dünya Kupası ikincisine kaç milyon dolar veya Euro verilecek? Dünya Kupası şampiyonluk ödülü ne kadar? Dünya Kupası 2.lik ödülü ne, kupa ve madalya verilecek mi? Bilgiler sizlerle...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takım Dünya Kupası'nın yanı sıra 42 milyon dolar para ödülü kazanacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ NE KADAR?

2022 Dünya kupası para ödülleri belli oldu. İşte tüm verilecek ödüller:

Şampiyona verilecek para ödülü : 42 milyon dolar

Finaliste verilecek para ödülü : 30 milyon dolar

Üçüncüye verilecek para ödülü : 27 milyon dolar

Dördüncüye verilecek para ödülü : 25 milyon dolar

Çeyrek finale çıkanlara verilecek para ödülü : 17 milyon dolar

Son 16'ya katılanlara verilecek para ödülü : 13 milyon dolar

Dünya Kupasına katılım sağlayan ülkelere verilecek para ödülü : 9 milyon dolar

Buna göre şampiyon takım 42 milyon doları ülkesine götürecek. 2. olan takım 30 milyon dolar kazanırken, 3. olan takım ise 27 milyon dolar kazanacak.

DÜNYA KUPASI 2. LİK ÖDÜLÜ NEDİR? NE VERİLECEK?

Dünya Kupası 2. si olan takım 30 milyon dolar ve Gümüş madalya kazanacak. Kupa sadece şampiyon olan takıma veriliyor.

Ek olarak turnuvada 1. olan takım para ödülünün yanı sıra kupa + altın madalya, 2. takım gümüş madalya ve 3. takım ise bronz madalya kazanacak. 4. takıma sadece 25 milyon dolar para ödülü verilecek.