ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DÜNYA KLASİKLERİNDEN HANGİSİNDE ROMANIN BAŞKARAKTERİNİN GERÇEK ADI BİR KERE BİLE GEÇMEZ?

A: Knut Hamsun - "Açlık"

B: Paulo Coelho - "Simyacı"

C: Dostoyevski - "Suç ve Ceza"

D: Stendhal "Kırmızı ve Siyah"

Cevap: A