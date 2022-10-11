Her yıl Birleşmiş Milletler tarafından da alınmış bir kararla Dünya Kız Çocukları Günü kutlanmaktadır. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman kutlanır? İşte detaylar...

11 Ekim günü her yıl Birleşmiş Milletler tarafından da alınmış bir kararla Dünya Kız Çocukları Günü kutlanmaktadır. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman kutlanır? İşte detaylar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

Uluslararası Kız Çocukları Günü girişimi , dünya çapında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Plan International'ın bir projesi olarak başladı . Uluslararası bir kutlama ve kutlama günü fikri, Plan International'ın dünya çapında ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kız çocuklarını beslemenin önemi konusunda farkındalık yaratan Çünkü Ben Bir Kızım kampanyasından doğdu . Kanada'daki Plan International temsilcileri , destekçilerin koalisyonunu aramak için Kanada federal hükümetine başvurdu ve uluslararası girişimle ilgili farkındalığı artırdı . Sonunda, Plan International Birleşmiş Milletleri dahil olmaya çağırdı .

Uluslararası Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kanada tarafından resmen bir karar olarak önerildi. Kanada Kadının Statüsü Bakanı Rona Ambrose karara sponsor oldu; 55. Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda kadın ve kız çocuklarından oluşan bir heyet girişimi desteklemek için sunumlar yaptı . 19 Aralık 2011'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Ekim 2012'yi Uluslararası Kız Çocukları Günü olarak kabul eden bir kararı kabul etti.Karar, Kız Çocukları Günü'nün şunları kabul ettiğini belirtir: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ekonomik büyüme için kritik öneme sahip kız çocuklarının güçlendirilmesi ve kız çocuklarına yatırım yapılması , yoksulluğun ve aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması ve kızların kendilerini etkileyen kararlara anlamlı katılımının sağlanması kilit öneme sahiptir. ayrımcılık ve şiddet döngüsünü kırmada ve insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını teşvik etme ve korumada ve ayrıca kızların güçlendirilmesinin karar alma süreçlerine aktif katılımlarını ve ebeveynlerinin, yasal vasilerinin aktif desteğini ve katılımını gerektirdiğini kabul ederek , aileler ve bakım sağlayıcıların yanı sıra erkek çocuklar ve erkekler ve daha geniş topluluk [...]

Her yıl Kız Çocukları Günü'nün bir teması vardır; ilki "çocuk yaşta evlilikleri sona erdirmek",ikincisi, 2013'te "kızların eğitimi için yenilik yapmak", [ üçüncüsü 2014'te "Ergen Kızları Güçlendirmek: Şiddet Döngüsünü Sonlandırmak",ve dördüncüsü, 2015'te " Ergen Kızın Gücü : 2030 Vizyonu" idi. 2016 teması "Kızların İlerlemesi = Hedeflerin İlerlemesi: Kızlar için Önemli olan",2017 teması "Kızları Güçlendir: Krizlerden Önce, Kriz Sırasında ve Sonrası " ve 2018'in teması "Onunla: Yetenekli Bir Kişi " idi. Kız Gücü".

2013 itibariyle, dünya çapında, Kızların Günü için yaklaşık 2.043 etkinlik vardı.

DÜNYA ÇAPINDA DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Kız Çocukları Günü'nü tanıtmak için çeşitli ülkelerde çeşitli etkinlikler planlanmaktadır. Bazıları, Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir konser gibi Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmektedir. Girl Guides Australia gibi sivil toplum kuruluşları da Uluslararası Kız Çocukları Günü etkinlikleri ve etkinlikleri desteklemektedir.Yerel örgütler kendi etkinliklerini geliştirdiler, örneğin Girls and Football South Africa gibi 2012'de Uluslararası Kız Çocukları Günü'nde 20.000 kadının katıldığı 1956 Kara Kuşak yürüyüşünü anmak için tişörtler dağıttı. 2013 yılında Londra'nın Güney Bankası'nda Body Gossip'in yapımcılığını üstlendiği tiyatro ve film performanslarını içeren tüm gün süren bir etkinlik düzenlendi., beden imajı ve ruh sağlığı konularında kampanya yürüten bir kuruluş.Kızların İlk Günü için, Sage Girl ve iTwixie tarafından binlerce kişi ve kuruluşu çevrimiçi olarak bir araya getirmek için sanal bir etkinlik geliştirildi.

2016'da Londra, 250 Londra okul çağındaki kızın kadın danışmanlarla eşleştirildiği bir Dünya Kadınları (WOW) festivali düzenledi. Ayrıca 2016 yılında, Başkan ABD'de , Barack Obama , cinsiyet farklara son destekleyen bir bildiri yayınladı.