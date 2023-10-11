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Dünya Kız Çocukları Günü mesajları! 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel en güzel, duygusal sözler!

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. İşte Dünya Kız Çocukları Günü mesajları! 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel en güzel, duygusal sözler!