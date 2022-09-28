Günümüzde alp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olmaktadır. Dünya Kalp Günü ne zaman, tarihi ne merak ediliyor. Dünya Kalp Günü sözler ve mesajları ne olduğu araştırılıyor. Peki, Dünya Kalp Günü ne zaman? Dünya Kalp Günü sözler ve mesajları!

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DÜNYA KALP GÜNÜ NE ZAMAN?

Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2'si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir.

Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir.

Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının %80'inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir.

Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği,kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür.

Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler (küreselleşme, şehirleşme) toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir.

40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir.

Her bir bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi için teşvik edilmesi

Sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için;

Sağlıklı beslenin,

Düzenli fiziksel aktivite yapın,

Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın,

Alkol kullanmayın,

Kardiyovasküler riskinizi öğrenenin,

Kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenenin,

Kan basıncınızı öğrenenin,

Kan şekerinizi öğrenenin,

Kan lipidlerinizi öğrenenin.

Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun.

DÜNYA KALP GÜNÜ SÖZLER VE MESAJLARI

Dünya Kalp Gününde sağlıklı bir kalp, sağlıklı bir yaşam dileriz

Sağlıklı beslen, kalbini koru… Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun

Kalbi Dua'yla, Umutla, Aşkla çarpanlar Dünya Kalp Günü'müz Kutlu Olsun.

Bağımlılıklar hayatı kalbinden vuruyor. Kendin ve sevdiklerin için kalbini koru.

Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun

Her kalp sevgiyle güzelleşir.. Kalbinizi sevin ve ona iyi bakın. Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun

Dünya'nın da bir kalbi var. Dünyayı üzme. Çevreni koru ve güzelleştir. Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun

Kalbini iyilik için kullanan tüm insanların "Dünya Kalp Günü" kutlu olsun…. Sağlıklı kalplerimizde sevgi eksik olmasın

Kendiniz ve sevdikleriniz için kalbinizi koruyun.

Sağlıklı yaşamayı seçtiğiniz yepyeni hayatınızın ilk günü, bugün olsun…

Kalp, insanın hissiyatlarının bir yansıması olarak ritim tutar." Kalbinize değer verin. Dünya Kalp Günü Kutlu Olsun

Kalbinizin sesine kulak verin… Sağlıklı beslenip spor yaparak, stresten uzak durarak iyi yaşayın. Düzenli doktor kontrolünü ihmal etmeyin! Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun

Dünya'da hiçbir şey, sevdiğiniz insanın kalp atışı kadar değerli değildir. Kalbinize iyi bakarsanızO da size iyi bakar. Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun

Lokman Hekime hasta götürmüşler.

"Efendim! Hastamıza ne yedirip içirelim." Lokman Hekim hasta yakınlarına, 'Acı söz yedirmeyin de ne yerse yesin.' demiş.Kalpleri acı sözlerle kırmamanız dileğiyle Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun.

Kâbe, Azer'in oğlu Halil İbrahim'in yaptığı bir binadır. Kalp ise, yüce Allah'ın nazargâhıdır. Bu sebeple, bir gönül yıkmak, bin kâbe yıkmaktan daha kötüdür. Kalplerin kırılmadığı,sevgi ile korunduğu günler sizin olsun. Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun

Dünya Kalp Günü'nde, kalp sağlığınızı korumak için sağlıklı beslenmeye ve düzenli hareket etmeye başlayarak önemli bir adım atabilirsiniz.

"Kalp ruha der ki; Ben severim,aşık olurum ama acısını hep sen çekersin"

Ruh da cevap verir;"Sen yeter ki sev! Dünya Kalp Gününüz kutlu olsun.