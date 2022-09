Günün her öğününde kahveye ihtiyaç duyan ve bir fincan kahve içmek birçok kişinin vazgeçilmezi arasındadır. Bununla birlikte, Dünya Kahve Günü ne zaman ve Dünya Kahve Günü nedir soruları merakla araştırılıyor. Dünya Kahve Günü ne zaman? Dünya Kahve Günü nedir? sorularına yanıt aranıyor. Dünya Kahve Günü ne zaman? Dünya Kahve Günü nedir? Detaylar haberimizdedir…

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

Uluslararası Kahve Günü (1 Ekim), kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan ve şu anda dünyanın dört bir yanındaki etkinliklerle kutlanan bir fırsattır . İlk resmi tarih, o zamanki Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından kararlaştırıldığı ve Milano'da başlatıldığı gibi 1 Ekim 2015 idi.Bu gün aynı zamanda adil ticaret kahvesini tanıtmak ve kahve yetiştiricilerinin kötü durumu hakkında farkındalık yaratmak için de kullanılıyor. Bu günde, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve fincanları sunar. Bazı işletmeler kuponları ve özel fırsatları sosyal ağlar aracılığıyla sadık takipçileriyle paylaşır.Bazı tebrik kartı şirketleri, Ulusal Kahve Günü tebrik kartlarının yanı sıra ücretsiz e-kartlar da satar.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR?

9 Mart 2022'de Instagram'da (Sosyal Ağ) yapılan bir sohbetten, çok mütevazı bir arkadaşıntalebi üzerine , Yerel Cremona Kahve Dükkanı tarafından Cremona Şehrindeki ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nün bir parçası olarak başlatılmasına karar verildi. Dostluk.

Kahve Günü veya Ulusal Kahve Günü olarak adlandırılan çeşitli etkinlikler düzenlendi ve bunların çoğu 29 Eylül'de veya civarında gerçekleşti.

Uluslararası Kahve Günü'nün kesin kökeni bilinmemektedir. Bir etkinlik ilk kez 1983 yılında The All Japan Coffee Associationtarafından Japonya'da tanıtıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde "Ulusal Kahve Günü" daha 2005 yılında alenen anılmıştır."Uluslararası Kahve Günü" adı ilk olarak Güney Yiyecek ve İçecek Müzesi tarafından kullanılmıştır. kutlamak ve ilk New Orleans Kahve Festivali'ni duyurmak için 3 Ekim 2009 tarihinde basın toplantısı düzenledi. Çin'de Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlama haline getirildi. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk kez 2009'da kutladı.Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk olarak 17 Kasım 2005'te kutladı.Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Ağustos 2006'da kutlayan Endonezya, bunu Endonezya'nın Bağımsızlık Günü ile aynı gün kutladı.