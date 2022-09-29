Geçmişten günümüze kadar gelen süreçte, kültürümüzde kahvenin yeri hep ayrı olmuştur. Kahve güzel sohbetlerin ve dostlukların vazgeçilmez içeceğidir. Dünya Kahve Günü'nü kutlamak isteyenler, en güzel anlamlı Dünya Kahve Günü sözlerini araştırıyor. Detaylar haberler.com'da. Dünya Kahve Günü mesajları! En güzel, anlamlı Dünya Kahve Günü sözleri! Peki, Dünya Kahve Günü mesajları! En güzel, anlamlı Dünya Kahve Günü sözleri!

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DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır...

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane.

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir. Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim. Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister. Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun. Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır. Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım. Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır. Hiç bir kahve, "gidilmişlik" kadar acı değildir.

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır… Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir. Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim. Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister. Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında. Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

Uluslararası Kahve Günü (1 Ekim), kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan ve şu anda dünyanın dört bir yanındaki etkinliklerle kutlanan bir fırsattır . İlk resmi tarih, o zamanki Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından kararlaştırıldığı ve Milano'da başlatıldığı gibi 1 Ekim 2015 idi.Bu gün aynı zamanda adil ticaret kahvesini tanıtmak ve kahve yetiştiricilerinin kötü durumu hakkında farkındalık yaratmak için de kullanılıyor. Bu günde, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve fincanları sunar. Bazı işletmeler kuponları ve özel fırsatları sosyal ağlar aracılığıyla sadık takipçileriyle paylaşır.Bazı tebrik kartı şirketleri, Ulusal Kahve Günü tebrik kartlarının yanı sıra ücretsiz e-kartlar da satar.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR?

9 Mart 2022'de Instagram'da (Sosyal Ağ) yapılan bir sohbetten, çok mütevazı bir arkadaşıntalebi üzerine , Yerel Cremona Kahve Dükkanı tarafından Cremona Şehrindeki ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nün bir parçası olarak başlatılmasına karar verildi. Dostluk.

Kahve Günü veya Ulusal Kahve Günü olarak adlandırılan çeşitli etkinlikler düzenlendi ve bunların çoğu 29 Eylül'de veya civarında gerçekleşti.

Uluslararası Kahve Günü'nün kesin kökeni bilinmemektedir. Bir etkinlik ilk kez 1983 yılında The All Japan Coffee Associationtarafından Japonya'da tanıtıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde "Ulusal Kahve Günü" daha 2005 yılında alenen anılmıştır."Uluslararası Kahve Günü" adı ilk olarak Güney Yiyecek ve İçecek Müzesi tarafından kullanılmıştır. kutlamak ve ilk New Orleans Kahve Festivali'ni duyurmak için 3 Ekim 2009 tarihinde basın toplantısı düzenledi. Çin'de Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlama haline getirildi. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk kez 2009'da kutladı.Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk olarak 17 Kasım 2005'te kutladı.Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Ağustos 2006'da kutlayan Endonezya, bunu Endonezya'nın Bağımsızlık Günü ile aynı gün kutladı.