Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü sözleri ve mesajlar
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İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, her bireyin özgürce, eşitçe ve onurlu bir şekilde yaşamasının ancak devletlerin uluslararası bir belge etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanan Dünya İnsan Hakları günü ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Peki, Dünya inan hakları gün ne zaman? İşte merak edilenler...
1948 yılından itibaren kutlanmaya başlanan bugün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan İnsan Hakları Günü, bu yıl ırk, renk, din, cinsiyet, dilden bağımsız olarak herkesin sahip olduğu ayrılmaz hakların ilan edilmiştir. Peki, Dünya inan hakları günü nedir? Dünya inan hakları günü nasıl ortaya çıkmıştır? En temel insan hakları neler? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Detaylar haberimizde...
Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanmaya başlamıştı.
Eşitlik, yaşam için gerekli sosyal, ekonomik ürün, hizmet gibi olanakların güvence altına alınması düşüncesine dayanır. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan işçi sınıfı kendilerine tanınmayan haklardan dolayı rahatsızlıklarını belli etmeleri üzerine ikinci kuşak insan hakları ortaya çıkmıştır.
Dünya İnsan Hakları Günüdünyada ve ülkemizde her yıl 10 Aralık tarihinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor.
- Yaşama Hakkı Yaşama hakkı insan haklarının temel prensipleri arasındadır.
- İşkence ve Kötü Muamele Yasağı .
- Düşünce ve İfade Özgürlüğü .
- Din ve Vicdan Özgürlüğü .
- Özel Hayatın Gizliliği Hakkı .
- Adil Yargılanma Hakkı.
- Mülkiyet Hakkı .
- Seçme ve Seçilme Hakkı.
- -Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)
- -Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
- -İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)
- -Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)
- -Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)
- -İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)
- -Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)
- -Kişisel hürriyetler kutsaldır. Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.
- -İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.
- -Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
- -Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)
- ayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)
- -Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)
- -Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)