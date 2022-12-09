Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü sözleri ve mesajlar

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, her bireyin özgürce, eşitçe ve onurlu bir şekilde yaşamasının ancak devletlerin uluslararası bir belge etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanan Dünya İnsan Hakları günü ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Peki, Dünya inan hakları gün ne zaman? İşte merak edilenler...

1948 yılından itibaren kutlanmaya başlanan bugün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan İnsan Hakları Günü, bu yıl ırk, renk, din, cinsiyet, dilden bağımsız olarak herkesin sahip olduğu ayrılmaz hakların ilan edilmiştir. Peki, Dünya inan hakları günü nedir? Dünya inan hakları günü nasıl ortaya çıkmıştır? En temel insan hakları neler? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Detaylar haberimizde...

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanmaya başlamıştı.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Eşitlik, yaşam için gerekli sosyal, ekonomik ürün, hizmet gibi olanakların güvence altına alınması düşüncesine dayanır. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan işçi sınıfı kendilerine tanınmayan haklardan dolayı rahatsızlıklarını belli etmeleri üzerine ikinci kuşak insan hakları ortaya çıkmıştır.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya İnsan Hakları Günüdünyada ve ülkemizde her yıl 10 Aralık tarihinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor.

EN TEMEL İNSAN HAKLARI NELER?

Yaşama Hakkı Yaşama hakkı insan haklarının temel prensipleri arasındadır.

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı .

Düşünce ve İfade Özgürlüğü .

Din ve Vicdan Özgürlüğü .

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı .

Adil Yargılanma Hakkı.

Mülkiyet Hakkı .

Seçme ve Seçilme Hakkı.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLAR