Dünya Hijyen Günü Sağlıklı bir yaşam için hijyenin önemine dikkat çekmek amacıyla Dettol Türkiye tarafından Avrupa Hijyen Konseyi ve Türk Pediatri Kurumu'nun katkılarıyla hayata geçirildi. Peki, Dünya Hijyen Günü ne zaman? İşte, en güzel, Dünya Hijyen Günü sözleri ve mesajları!

Dünya Hijyen Günü ne zaman? Dünya Hijyen Günü sözleri ve mesajları! 16 Ocak Dünya Dünya Hijyen Günü'nde, hijyenin insan hayatındaki önemine dikkat çekiliyor. Tüm toplumu etkileyen hijyenik yaşam, insan sağlığına verdiğimiz değer kadar önemli.Peki, Dünya Hijyen Günü ne zaman? İşte, en güzel, Dünya Hijyen Günü sözleri ve mesajları!

DÜNYA HİJYEN GÜNÜ NE ZAMAN?

16 Ocak Dünya Hijyen Günü, Sağlıklı bir yaşam için hijyenin önemine dikkat çekmek amacıyla Dettol Türkiye tarafından Avrupa Hijyen Konseyi ve Türk Pediatri Kurumu'nun katkılarıyla hayata geçirildi.

Hijyenin hayatımızın her alanında ciddi boyutlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak isteyen uzmanlar, insanların gün içerisinde yaklaşık 250 milyon zararlı bakteriye elle temas ettiğini iletmektedirler.

Biliyorsunuz ki hijyen kavramı COVID-19 etkisiyle yaşamımızın merkezi haline geldi. Bazı temizlik alışkanlıkları daha fazla anlam kazandı. Özellikle el hijyeninin atlanmaması gerektiği bilinci daha çok oluştu.

16 Ocak Dünya Hijyen Günü ile birlikte mikroplardan mümkün olduğunca sterilize edilmiş bir hayatın en temel unsurunun aslında el yıkamak olduğuna özellikle dikkat çekilmektedir. Çünkü bulaşıcı hastalıkların neredeyse %80'i ellerimiz yoluyla oluşuyor. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre her insan bir saatte ortalama gözüne ve burnuna üç kez, saç, yanak, ağız ve çenesine dört kez dokunuyor. Günlük hayatımızda özellikle cep telefonları, direksiyonlar, koltuk yüzeyleri, klima yüzeyleri, lavabolar, hazır giyim ürünleri gibi dokunduğumuz birçok şeyde bakteriler fazlasıyla mevcut. Bu durumda eller yeterince yıkanıp temizlenmediğinde, mikroplardan arınmadığında bakteriler ellerimizde barınmaya devam ediyor ve ciddi hastalıklara yol açıyor.

Bugüne özgü yapılan çalışmalarda ailelere çocuklarının el yıkama alışkanlığı kazandırması özellikle vurgulanıyor.

HİJYEN İLE İLGİLİ SÖZLER VE MESAJLAR!

Yıkayınca bak nasıl her şey çıkar. (Cervartes)

Allah dolu ellere değil, temiz ellere bakar. (P. Syrus )

Kalp temiz olursa, dilden güzel sözler çıkar. (Hz. Ali)

Kirletmemek, temizlemekten daha ucuzdur. (G.Hauptmann)

Herkes evinin önünü süpürse, bütün sokak temiz olur. (Goethe)

Kendini temizlemeyen, başkasını temizleyemez. (Hacı Bektaş-ı Veli)

Tuvaletten sonra ellerini yıkayan herkes benim dostumdur. (Shigella)

Elbiseleriniz eski de olsa, kalpleriniz yeni ve temiz olsun. (Hz. Ali)

Herkes evinin önünü süpürürse, bütün şehir temiz olur. (Konfüçyus)

Su her şeyi temizler; ama yüz karasını temizleyemez. (Muallim Naci)

Her ölen gassal elinden geçer, fakat temizlenmez. (Cenah Sahabettin)

Pisler pisliklerini yaparlar ama sular da temizlemeye çalışır. (Mevlana)

Vücudunu kirden, ağzını küfürden, kalbini kibirden koru. (Türk Atasözü)

En sevimsiz faaliyet, başkasının pisliğini temizlemektir. (Cenah Sahabettin)

Temiz ve düzgün bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur. (Cenah Sahabettin)

Suyun susuzu kandırması gibi, doğru söz de kalbe temizlik getirir. (Mevlana)

Beden pislenirse; nefes dışarı çıkmaz, enfes içeri girmez. (E.Sabri Osmanoğlu)

Yedi denizde yıkasan bile köpek ıslandıkça, daha da pis olur. (Şeyh Sadî Şirazî)

Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut. (Mevlana)

Beden temizliği nezaket, ruh temizliği zarafet sebebidir. (Eyyüp Sabri Osmanoğlu)

Görünmeyen düşman tehlikelidir. Mikroba dikkat edin. (Eyyüp Sabri Osmanoğlu)

Yemekten önce ve sonra el yıkamak, zenginliğe yol açar, fakirliği giderir. (Ebuşşeyh)

Kirli bir ortamda temiz bir iş yapamazsınız. Önce orayı temizlemek gerekir. (Guenon)

Lâ süpürgesi ile yolu temizlemezsen, illallah sarayına varamazsın. (İmam-ı Rabbani)

Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak olan pencere sizlersiniz. (G.B. Shaw)

Maddî temizlik, vasıta ve imkan; ruh temizliği ise iman ve şuur nasibesidir. (Sühreverdi)

Herkes kendi kapısının önünü süpürsün; bütün sokaklar temiz olacaktır. (J. W. Goethe)

Bir aşkın tesiriyle esvabı yırtılan kişi, hırstan da her ayıptan da temizlenmiştir. (Mevlana)

Bu bir günah değil, bir ödevdir. Temizlik, Tanrısallığın hemen arkasından gelir. (John Wesley)

Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunun damındaki karlardan yakınmayınız. (Konfüçyus)