Sırbistan Dünya Güreş şampiyonasını canlı olarak izlemek isteyenler Dünya güreş şampiyonası hangi kanalda? Sorusunu araştırmakta. Peki, Dünya güreş şampiyonası hangi kanalda? Dünya güreş şampiyonası hangi kanaldan izlenir?

Dünya güreş şampiyonası hangi kanalda? Sorusu, Dünya güreş şampiyonasını izlemek isteyen sporseveler tarafından internet üzerinde merak edilmekte ve araştırılmakta. 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe dair araştırmalar sürüyor. Peki, Dünya güreş şampiyonası hangi kanalda? Dünya güreş şampiyonası hangi kanaldan izlenir?

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Sırbistan Dünya Güreş şampiyonasını TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Sırbistan Dünya Güreş şampiyonası etkinliği 17 Eylül saat 18:00'da başlayacak. Serbest Güreş Milli Takımı, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için Sırbistan'a gitti. Başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda madalya ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek ilk güreş kafilesi, Sırbistan'a hareket etti.