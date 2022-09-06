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Dünya Göçebe Oyunları nedir? Dünya Göçebe Oyunlarında hangi spor dalları var? Dünya Göçebe Oyunları ne zaman?

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Dünya Göçebe Oyunları nedir? Dünya Göçebe Oyunlarında hangi spor dalları var? Dünya Göçebe Oyunları ne zaman?

Dünya Göçebe Oyunları nedir? Sorusu, son zamanlarda duyulan haberler ile birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Twitter üzerinde Trend Topic olması nedeniyle birçok kişi Dünya Göçebe Oyunları nedir? ve Dünya Göçebe Oyunlarında hangi spor dalları var? Sorularını araştırıyor. Peki, Dünya Göçebe Oyunları nedir? Dünya Göçebe Oyunlarında hangi spor dalları var? Dünya Göçebe Oyunları ne zaman?

Dünya Göçebe Oyunları nedir? Sorusu, Sosyal medya üzerinde Dünya Göçebe Oyunlarının trend olmasının sonra oldukça araştırıldı. Birçok vatandaş Dünya Göçebe Oyunları nedir? Sorusunu araştırıyor. Peki, Dünya Göçebe Oyunları nedir? Dünya Göçebe Oyunlarında hangi spor dalları var? Dünya Göçebe Oyunları ne zaman?

Dünya Göçebe Oyunları, Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk kültürü'nün yaşatılması amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmadır. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ana paydaş olarak katkıda bulunduğu organizasyon; 2012'de Bişkek'te gerçekleşen 2. Türk Keneşi Zirvesi'nde Kırgızistan'ın önerisiyle ilk kez 2014'te gerçekleşmiştir.

Alysh (bir tür güreş),
Salburun,
Shagai,
At Sürme (At Chabysh),
Er Enish,
Toguz korgool,
Kurash,
Gökbörü (Kok-boru)

Dünya Göçebe Oyunlarına katılan ülkeler arasında, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan ve Rusya (Yakutistan, Buryatya, Altay, Kalmukya, Başkurdistan vb.), Afganistan, Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Orta Asya Gündem Spor Haberler

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