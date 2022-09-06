Dünya Göçebe Oyunları nedir? Dünya Göçebe Oyunlarında hangi spor dalları var? Dünya Göçebe Oyunları ne zaman?
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Dünya Göçebe Oyunları, Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk kültürü'nün yaşatılması amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmadır. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ana paydaş olarak katkıda bulunduğu organizasyon; 2012'de Bişkek'te gerçekleşen 2. Türk Keneşi Zirvesi'nde Kırgızistan'ın önerisiyle ilk kez 2014'te gerçekleşmiştir.
Alysh (bir tür güreş),
Salburun,
Shagai,
At Sürme (At Chabysh),
Er Enish,
Toguz korgool,
Kurash,
Gökbörü (Kok-boru)
Dünya Göçebe Oyunlarına katılan ülkeler arasında, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan ve Rusya (Yakutistan, Buryatya, Altay, Kalmukya, Başkurdistan vb.), Afganistan, Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.