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Dünya Göçebe Oyunları'na katılan ülkeler hangileri 2022? 4. Dünya göçebe oyunlarına hangi ülkeler katılacak?

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Dünya Göçebe Oyunları'na katılan ülkeler hangileri 2022? 4. Dünya göçebe oyunlarına hangi ülkeler katılacak?

4. Dünya Göçebe Oyunları bugün başladı. Merak edilen konulardan birisi de Dünya Göçebe Oyunları'na katılan ülkeler oldu. Peki, Dünya göçebe oyunlarına katılan ülkeler hangileri 2022? 4. Dünya Göçebe Oyunları'na hangi ülkeler katılacak? Dünya Göçebe Oyunları başladı mı, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Dünya Göçebe Oyunları ev sahibi ülkeler kimler? Dünya Göçebe Oyunları, Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk kültürü'nün yaşatılması amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmadır. Peki, Dünya Göçebe Oyunları'na katılan ülkeler hangileri 2022? 4. Dünya göçebe oyunlarına hangi ülkeler katılacak?

Dünya Göçebe Oyunları (İngilizce: World Nomad Games), Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk kültürü'nün yaşatılması amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmadır. Dünya Etno spor Konfederasyonu'nun ana paydaş olarak katkıda bulunduğu organizasyon; 2012'de Bişkek'te gerçekleşen 2. Türk Keneşi Zirvesi'nde Kırgızistan'ın önerisiyle ilk kez 2014'te gerçekleşmiştir. Katılan ülkeler: Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan ve Rusya (Yakutistan, Buryatya, Altay, Kalmukya, Başkurdistan vb.), Afganistan, Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri.

Dünyanın en önemli spor ve kültür festivallerinden biri olan ve daha önce üç kez Kırgızistan'da düzenlenen ve dördüncüsünün 2020'de Bursa'da yapılması planlanan etkinlik COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenmiştir.

  • - Türkiye
  • - Kazakistan
  • - Kırgızistan
  • - Azerbaycan
  • - Özbekistan
  • - Türkmenistan
  • - Moğolistan
  • - Tacikistan
  • - Afganistan
  • - Rusya (Saha, Buryatya, Altay, Kalmıkta, Başkurdistan)

Alysh (bir tür güreş),

Salburun,

Shagai,

At Sürme (At Chabysh),

Er Enish,

Toguz korgool,

Kurash,

Gökbörü (Kok-boru)

2014 :Kırgızistan : Çolpon-Ata

2016 :Kırgızistan : Çolpon-Ata

2018 :Kırgızistan : Çolpon-Ata

2020 :Türkiye : Bursa (COVID-19 pandemisi nedeniyle 2022'e ertelendi. 29 Eylül-2 Ekim 2022 tarihlerinde İznik'te düzenlenecek.)

2022 :Azerbaycan : TBA

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Dünya Göçebe Oyunları Gündem Spor Haberler

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