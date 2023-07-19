Dünya Galatasaraylılar günü ne zaman, hangi gün? Dünya Galatasaraylılar günü anlamı nedir?

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DÜNYA GALATASARAYLILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Galatasaraylılar günü 19 Mayıs tarihinde kutlanır. Her sene coşkuyla kutlanan Dünya Galatasaraylılar günü bu yıl taraftarları ile heyecanla kutlandı.

GALATASARAY MARŞLARI / ÇILDIRIN ÇILDIRIN (ASLANLAR SAHADA)

CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

(DAHA HIZLI)

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

CİMBOM GALATASARAY

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatasaray

Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı Galatasaray

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı cimbomum

Golleri attık

Şampiyon olduk

Durduramaz kimse

En büyük sensin yine

Cimbomum yarim

Sarı kırmızım benim

Dün seninle yarışan

Bugün herkes perişan

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatatasaray

Şampiyonum Cimbomum