Dünya Galatasaraylılar günü ne zaman, hangi gün? Dünya Galatasaraylılar günü anlamı nedir?
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DÜNYA GALATASARAYLILAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Galatasaraylılar günü 19 Mayıs tarihinde kutlanır. Her sene coşkuyla kutlanan Dünya Galatasaraylılar günü bu yıl taraftarları ile heyecanla kutlandı.
GALATASARAY MARŞLARI / ÇILDIRIN ÇILDIRIN (ASLANLAR SAHADA)
CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
(DAHA HIZLI)
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
CİMBOM GALATASARAY
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı Galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum
Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine
Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum Cimbomum