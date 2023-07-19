Dünya Fenerbahçeliler günü ne zaman? Dünya Fenerbahçeliler günü bugün mü? Dünya Fenerbahçeliler günü ayın kaçında, hangi tarihte?

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DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü ve taraftarları tarafından kutlanmakta olan 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' 19 Temmuz (19.07) olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe Spor Kulübü ve taraftarları tarafından 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' için kutlamalar yapılıyor. Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınlıyor. Yayınlanan mesaj şu ifadelerle başlıyor;

"Gururla 'Dünyanın en büyük spor kulübü' Fenerbahçe! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun"