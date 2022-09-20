20 Eylül 2011'de 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarı, Fenerbahçe maçını tribünden izledi. Fenerbahçeli kadınların, 20 Eylül 2011'de izlediği maç sonrası 20 Eylül, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman? Fenerbahçe Rennes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı bileti devri nasıl yapılır?

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın taraftarların 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladı. Peki, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü ne zaman? Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!

FENERBAHÇE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Bir şölen günü, bir gurur anı, sonsuz bağlılık ve eşsiz aidiyetin en güzel resmi!

20 Eylül 2011...

Sıradan bir maç günü değil,

Sıradan bir tarih hiç değil...

O gün, Stadımızda 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarımızla;

Fenerbahçe'yi yıkabileceğini sananlara verilmiş en büyük ders,

Dünyada eşi benzeri görülmemiş kararlı bir haykırış,

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha yaşayarak tecrübe ettiğimiz, unutulmaz bir tarihtir!

Hep bir ağızdan ' Fenerbahçe' diye bağıran on binlerce kadın ve çocuğun gözlerindeki o eşsiz gururu gördüğümüz o gün;

Biz, birlik ve beraberliğimizin büyüklüğü ile gurur duyarken, Fenerbahçe'yi bitirmek isteyenler hiç ummadıkları şekilde geri adım atmak zorunda kaldılar.

Hiç düşünmeden, bir an olsun beklemeden Fenerbahçemizin peşinden koştuğunuz, O'na sahip çıktığınız, yarınlarımıza iz bıraktığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ!

Şanlı tarihimizin en zor günlerinde yanımızda durarak kulübümüzün kaderini değiştiren her biri birbirinden kıymetli isimsiz kahramanlarımızın Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlu olsun!

İyi ki varsınız! Sizler var oldukça Fenerbahçe yıkılmaz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ