Dünya evine Yerli ve Milli otomobil Togg'la girdiler Türkiye'nin ilk yerli ve mili aracı ilk kez düğün aracı oldu Bakan Varank, düğün aracının yerli otomobil olmasını isteyen genci kırmadı Bursa'da gerçekleşen bir düğünde, yeni evlenen çiftin düğün arabası tercihi Türkiye'nin ilk yerli ve...

Dünya evine Yerli ve Milli otomobil Togg'la girdiler

Türkiye'nin ilk yerli ve mili aracı ilk kez düğün aracı oldu

Bakan Varank, düğün aracının yerli otomobil olmasını isteyen genci kırmadı

BURSA - Bursa'da gerçekleşen bir düğünde, yeni evlenen çiftin düğün arabası tercihi Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öncesinde verdiği düğün arabası sözünü yerine getirerek, çiftin bu isteğini gerçekleştirirken, yerli otomobil Togg'ta ilk kez düğün aracı oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen düğün töreninde, Bakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öncesinde damat adayı Hüseyin Özdemir'in istediğini kırmayıp düğün aracının Togg olacağının sözünü verdi. İlk kez düğün aracı olan Togg'u düğün alanına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş getirerek gelin alma törenine katıldı. Yeni evlenen Hüseyin-Habibe Özdemir çiftinin düğün arabası olarak tercih ettikleri yerli otomobil TOGG ile birlikte yapılan gelin alma töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Aktaş, çifte mutluluklar dileyerek, TOGG'un Türkiye'nin otomotiv sektöründeki 60 yıllık hayal olan yerli üretim hamlesinde önemli bir rol oynayacağına dair inancını dile getirdi.

Törene telefon üzerinden canlı katılan Bakan Varank "TOGG'un kaptanı bugün sağlam ve bu güzel evliliğin nikahını da kıyacak. Türkiye'nin yerli otomobili ilk kez gelin arabası da olacak. Hüseyin kardeşim bana davetiyeyi verdiğinde kendisine gelin arabasını TOGG'dan yapalım dedim. Hüseyin de bana dedi ki çok güzel bir tesadüf oldu. Eşim de TOGG fabrikasında çalıştığını söyledi. O öyle söyleyince ben de eşin İtalyan mı diye sordum. İtalyan değil de Gemlikli dedi. Böyle güzel bir işe vesile oldu, hamdolsun, mutlulukları diliyoruz." dedi. Ayrıca, damat adayı çocuğu olursa Bakan Varank'ın şehit ağabeyinin ismini koyacağını da söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak bizim içinde gurur verici. İnşallah birazdan güzel bir cemiyet olacak ama önce gelin hanımı almamız lazım. Aracımız biraz hızlı ama etraf kalabalık olduğu için dikkatli kullanacağız. Damat bey biraz heyecanlıydı ama yerli ve milli otomobilin düğün aracı olmasından dolayı kendisini daha da heyecanlandırdığımızı biliyorum.

Mutluluklarına bir ilki dahil eden Habibe Özdemir, "Böyle bir şey beklemiyordum. Eşim nasıl dua ettiyse yerli ve milli otomobil TOGG düğün aracı olarak bize nasip oldu."