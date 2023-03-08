Dünya Erkekler Günü, her yıl olumlu değişiklik yaratan erkeklere spot ışığını çevirmek ve erkeklerin küresel ölçekte karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla dünya genelinde pek çok ülkede çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Peki, Dünya erkekler günü ne zaman? Erkekler günü nasıl ortaya çıktı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

8 Mart Dünya kadınlar gününün ardından erkekler gününün olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünya Erkekler Günü, her yıl olumlu değişiklik yaratan erkeklere spot ışığını çevirmek ve erkeklerin küresel ölçekte karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla dünya genelinde kutlanıyor Peki, Dünya erkekler gününe zaman? Erkekler günü nasıl ortaya çıktı? Detaylar haberimizde...

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Uluslararası Erkekler Günü ilk olarak 1992 yılında dile getirilmiş ve 2016 yılında kabul edilmiştir. Uluslararası Erkekler Günü her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir.

ERKEKLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Dünya erkekler günü, her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gündür.[1] Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülke tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır.[4] Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir" sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir. 2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır.