Dünya Kız Çocukları Günü, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Bu tarihin kız çocukları günü olarak kutlanması akıllara Dünya erkek çocukları günü var mı ve Dünya erkek çocukları günü ne zaman gibi soruları da getirdi.

2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Kız Çocukları Günü ile kız çocuklarının farkındalığını artırılmasını hedefleniyor. 19 Aralık 2011'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Ekim 2012'yi Uluslararası Kız Çocukları Günü olarak kabul eden bir kararı kabul etti. Peki, Dünya erkek çocukları günü var mı? Dünya erkek çocukları günü ne zaman?

DÜNYA ERKEK ÇOCUKLARI GÜNÜ VAR MI?

Çok bilinmese de 2018 yılından bu yana 16 Mayıs Dünya Erkek Çocuk Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Erkek Çocukları Günü 2018 yılında Cinsiyet Sorunları Düşünce Lideri, West Indies Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Uluslararası Erkekler Günü Kurucusu Jerome Teelucksingh tarafından ortaya atıldı.Bu özel gün, Hindistan, Kuzey Amerika, Karayipler ve Afrika kıtasının bazı bölgelerinde popülaritesi arttı. Ancak Dünya Erkek Çocukları Günü resmi olarak ilan edilen bir gün değildir.