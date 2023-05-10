Dünya Engelliler Haftası ne zaman? Dünya Engelliler Haftası günü sözleri ve mesajları!

Dünya Engelliler Haftası hangi günlere denk geldiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Engelliler haftası hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Dünya Engelliler Haftası ne zaman? Dünya Engelliler haftası hangi gün? İşte detaylar...

Dünya engelliler haftası kapsamında ayrı ayrı günlerde pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek istenmektedir. Dünya Engelliler Haftası hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Dünya Engelliler Haftası araştırılıyor. Peki, Dünya Engelliler Haftası ne zaman? Dünya Engelliler haftası hangi gün? Detaylar haberimizde...

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Dünya engelliler haftası pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarılarını hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.