3 Aralık dünya engelliler gününün yaklaşması ile birlikte, günün anlam ve önemi adına birçok kişi Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajlarını araştırıyor. Bu özel günde duyguları paylaşmak için birçok kişi Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajlarını araştırıyor. İşte Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

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3 Aralık dünya engelliler gününün anlam ve önemini paylaşmak adına birçok kişi Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajlarını paylaşmayı tercih ediyor. 3 Aralık dünya engelliler gününün yaklaşması ile birlikte, Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. İşte Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

"Engelsiz bir Türkiye" hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.

Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.