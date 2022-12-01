Özel günler arasında en önemlilerden bir tanesi olan Dünya Engelliler Günü ne zaman? Sorusu, birçok kişi tarafından tarihin yaklaşması ile birlikte merak edilmeye başlandı. Peki, Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü hangi tarihte?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle 1992 yılından bu yana kutlanılmaktadır. Peki, Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü hangi tarihte?

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık'ta kutlanmaktadır. Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.