Dünya düz mü yuvarlak mı? Dünyanın şekli nedir? Dünyanın şekli nasıldır, düz mü yuvarlak mı elips mi geoit mi? - Haberler

Dünya düz mü? Dünya yuvarlak mı? Dünyanın şekli nedir? Dünyanın şekli hakkında akademik makaleler var mı? konusu merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, Dünyanın şekli nasıldır? Dünya düz mü, yuvarlak mı, elips mi, geoit mi? İşte detaylar...

DÜNYANIN ŞEKLİ NASILDIR?

Dünya'nın üzerindeki topoğrafik oluşumlar ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Geoibs bir biçimdedir fakat Ekvator'daki yarıçapı kutuplardaki yarıçapından fazladır. Bu kutuplarından basık, ekvatordan şişik özel küresel geometrik şekil geoit (Latince, Eski Yunanca Geo "dünya") yani "Dünya şekli" diye adlandırılır. Referans küremsinin ortalama çapı 12.742 km'dir (~40.000 km/π). Yerin ekseni etrafında dönmesi ekvatorun dışarı doğru biraz fırlamasına neden olduğu için ekvatorun çapı, kutupları birleştiren çaptan 43 km daha uzundur. Ortalamadan en büyük sapmalar, Everest Dağı (deniz seviyesinin üstünde 8.848 m) ve Mariana Çukuru'dur (deniz seviyesinin altında 10.924 m). Dolayısıyla ideal bir elipsoide kıyasla Yer'in %0,17'lik toleransı vardır. Ekvator'un şişkinliği yüzünden Yer'in merkezinden en yüksek nokta aslında ekvatordadır.

DÜNYA DÜZ MÜ YUVARLAK MI?

Her ne kadar dünyanın düz olduğunu savunanların sayısı fazla olsa da yapılan akademik araştırmalara göre, bilimsel araştırmalara göre dünya düz değil yuvarlaktır. Dünyanın düz olmadığı, yuvarlak olduğu ispatlanmıştır. Hatta yuvarlak değil dünya geoit şeklindedir. Coğrafyada kutuplardan hafifçe basık ekvatordan şişkin, kendine özgü olan dünyanın şekline geoit şekli denmektedir.

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