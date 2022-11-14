Dünya Diyabet Günü ne zaman? Diyabet hastalığının tedavisi var mı, diyabetin çocuklarda belirtileri neler?

Türkiye'de 9 milyon diyabetik birey bulunduğunu belirten Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Rıfat Emral, "Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamla diyabeti engelleyebilirsiniz" dedi. Peki, diyabet hastalığının tedavisi var mı,diünya diyabet günü ne zaman, diyabetin çocuklarda belirtileri neler? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Türkiye Diyabet Derneği'nin Başkanı Prof. Dr. Rıfat Emral, '7-14 Kasım Diyabet Haftası' kapsamında Hürriyet Ankara'ya önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada ve Türkiye'de diyabet görülme sıklığının arttığını ifade eden Prof. Dr. Emral, diyabeti önlemenin en etkili yolunun 'sağlıklı yaşam' olduğunu söyledi. Peki, Diyabet hastalığının tedavisi var mı? Dünya diyabett ile mücadele günü ne zaman? Detaylar haberimizde …

DÜNYA DİYABET GÜNÜĞ NE ZAMAN?

1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in doğum yıl dönümü anısına, her yıl 14 Kasım'da Dünya Diyabet Günü düzenlenerek, çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Diyabetli bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması, beslenme, egzersiz, tıbbi tedavi ve eğitimden oluşan dört temel faktörde mümkün olmaktadır.

Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdır. Ülkemizde önemli oranda hastalık yükü oluşturan bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında diyabet ve komplikasyonları önemli bir yer tutmakta olup; müdahale edilmezse değişen yaşam tarzları sebebiyle bu yükün yakın gelecekte hızla artması beklenmektedir.

DİYABET HASTALIĞI'NIN TEDEVİSİ VAR MI?

Diyabet kronik bir hastalıktır ve kesin bir tedavisi yoktur. Hastalığın tedavisi, hastalığın olumsuz etkilerini önleyebilmek ve hastanın yaşam kalitesinin düşmesini engellemek içindir. Kan şekeri seviyesinin normal sınırlarda tutulabilmesi, hastalığın etkilerinin en aza indirgenmesi için önemlidir.

Hastanın diyabet hakkında bilgi edinmesinin, kendi kan şekerini kontrol etmesinin, doğru beslenmenin ve yeterli egzersizin uzun vadede ortaya çıkan komplikasyon riskinin azaltılması için önemi büyüktür. Bunların yanı sıra diyabetten kaynaklanan yüksek kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için sigara kullanılmaması ve tansiyon ile kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulması zorunludur.

Tip 2 diyabet için antidiyabetik ilaç kullanımı ile Tip 1 diyabet için insülin tedavisi şeker hastalığının ilaçla kontrol altına alınması için kullanılan yöntemlerdir.

Obezitesi bulunan şeker hastalarına uygulanan gastrik bypass ameliyatı sonucunda kan şekeri seviyeleri %80 ile %100 oranında normale döndürülebileceği görülmüş olsa da yaygın olarak başvurulan bir çözüm değildir

ÇOCUKLARDA DİYABETİN NEDENLERİ NELERDİR?

Çocuklarda görülen şeker hastalığına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor. Ailede diyabet hastası olan bireyler varsa bile, çocuklar diyabete yatkın olabilir. Fakat bu genetik miras her çocukta diyabete yol açmaz.

Pankreasın, insülin üretmeye yardımcı olan hücrelerinde bağışıklık sisteminden kaynaklanan sorunların meydana gelmesiyle oluşan tahribat nedeniyle tip 1 diyabet ortaya çıkabiliyor.

Tip 2 diyabet ise daha ziyade erişkinlik çağında görülmesine rağmen nadiren çocuklarda da ortaya çıkabiliyor. Tip 2 diyabete yatkınlığı olan çocuklarda özellikle aşırı kiloluluk (obezite) ve yetersiz fiziksel aktivite diyabet hastalığının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Çocuklarda Diyabetin Belirtileri

İnsülin hormonunun dahil olduğu süreçlerdeki bozulmadan kaynaklanan diyabet, çocuklarda bir takım belirtilerle ortaya çıkıyor. Bunlardan bazıları:

İdrar miktarındaki artış, yatak ıslatma

Aşırı miktarda susama ve su tüketimi

Ağız kuruması

Aşırı açlık hissi

Yorgunluk

Kilo kaybı

Sinirlilik hali ve depresyon

Bunlarla beraber, tedavi edilmeyen veya tedavisi aksayan diyabetli çocuklarda diyabetik ketoasidoz adı verilen, kan şekerinin aşırı yükselmesinden kaynaklanan bir tablonun yaratacağı bulgulara da rastlamak mümkün:

Bilinç bulanıklığı veya kaybı

Derin ve hızlı nefes alma

Cilt kuruluğu

Karın ağrısı

Kusma

Nefeste meyve veya aseton kokusu

Diyabetik ketoasidoz tablosu belirtilerinin ortaya çıkması halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.