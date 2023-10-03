26 yaşındaki diş hemşiresi Natasha Beresford, makyajsız güzellik yarışmasının ilk kazananı olarak Miss Londra 2023 seçildi. 95 yıllık yarışmanın tarihinde ilk kez yarışmacılar kozmetiksiz ve düzenlenmemiş fotoğraflarını sunarak yarıştı. Bu konseptin kadınları güçlendirmeyi, özgüveni artırmayı ve daha gerçekçi bir beden imajını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen ''makyajsız'' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı

Bir diş hemşiresi, 'makyajsız' güzellik yarışmasının ilk kazananı olarak adını duyurdu.

26 yaşındaki Natasha Beresford, yüzünden sadece bir gülümsemeyle podyuma çıktı ve Miss İngiltere yarışmasının bölgesel elemelerinde Miss Londra 2023 seçildi.

95 yıllık yarışmanın tarihinde ilk kez yarışmacılar daha önceki yıllarda kendilerinin filtresiz, kozmetiksiz veya düzenlenmemiş fotoğraflarını yarışmanın bir parçası olarak sunmaları istenmesine rağmen, bu yılki güzellik yarışması yarışmacılara sadece dudak parlatıcısının bile yasaklandığı makyajsız bir yarışma oldu.

Organizatörler, bu konseptin kadınları güçlendirmeyi, özgüveni artırmayı ve daha gerçekçi bir beden imajını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi çünkü doğal görünüme odaklanıyor.

Natasha, İngiltere'nin Miss Londra unvanını aldıktan sonra bu yılın ilerleyen zamanlarında gerçekleşecek olan Miss İngiltere finalinde yarışmaya hak kazandı.

Bayan Beresford, 2021 yılında Londra Kraliyet Diş Hastanesi'nde diş hemşiresi olarak çalışmaya başladı ve çocuklara tedavi sağlayan 'gerçek bir diş perisi' olarak adlandırıldı.

Başlangıçta Sheffieldlı olan, şimdi Londra'da yaşayan ve başkentin lüks semti Chiswick'te özel bir diş hekimliği kliniğinde çalışan Beresford şunları söyledi: 'İşimi gerçekten ödüllendirici buluyorum'.

'Gelecekte diş radyografisi ve ağız sağlığı eğitiminde daha fazla eğitim almak istiyorum.

'Ayrıca, evsizlik, istismar mağdurları, yoksulluk içindeki aileler, mülteciler, kanser hastaları ve bağımlılıktan iyileşen insanlar için diş tedavisi ve ağız sağlığı tavsiyesi sunan Dentaid ile İngiltere'deki yardım kampları için gönüllü olmayı planlıyorum.'

Bayan Beresford şunları ekledi: 'Miss Londra olarak seçildiğim için çok heyecanlıyım. Yarışan tüm kızlar o kadar güzel ve gerçekten ilham verici ki, bu nedenle seçilmek bir onurdu.

'Unvanımı genç kadınları ve kızları makyajsız kendi ciltlerinde kendine güvenli ve güzel hissetmeye teşvik etmek için kullanmayı umuyorum.'

19 yarışmacı, tamamen makyajsız bir şekilde kendi seçtikleri etik olarak kaynaklanmış boho temalı giysilerle podyuma çıktı.

İkinci olanlar arasında23 yaşındaki mühendislik öğrencisi Afrose Ameen bulunuyordu.

26 yaşındaki muhasebe asistanı Temi Adeyemi, Surrey'den 17 yaşındaki güzellik terapisi öğrencisi Alanta Richards ile birlikte ilk beşte yer aldı.

Halk oylamasını kazanan kişi, diğer dört kadınla birlikte Miss İngiltere finaline katılacak olan, 26 yaşındaki bir şirket kurucusu ve CEO olan Lauren Malone idi.

Güzellik yarışması Londra'daki Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences'ta düzenlendi ve Cetuem London doğal cilt bakım markası tarafından sponsorluk edildi.