Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları

Dünya Çocuk Hakları Günü 1989 tarihinden beri tüm dünyada kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu özel günde, çocuk hakları farkındalığının arttırılması amaçlanıyor. Peki, Dünya çocuk hakları günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Çocuk hakları sözleşme maddeleri nelerdir? Dünya Çocuk hakları günü sözleri ve mesajları …

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak ilan edilmiştir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım 1989 yılında çocukların yetişkinlerden farklı haklara sahip olması gereğinden yola çıkarak imzalanan 54 maddelik ''Çocuk Gaklarına Dair Sözleşme''nin imzalanmasıyla ortaya çıktı.

Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme, cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme, uluslararası platformda mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermektedir.

Çocukların korunması konusunda bir örgüt kurulması fikri ilk olarak 1894 yılında ortaya çıkmıştır. Bazı Avrupa devletleri Paris'te özel bir toplantı yapmış, gençlerin, çocukların ve annelerin korunması konusunda 1912 yılında İsviçre'de bir araya gelinmiş. 1 Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla ara verilen çalışmalar, 1920 yılında Cenevre'de ''Uluslararası Çocuklara Yardım Birliği'' adında özel bir örgütün kurulmasıyla yeniden başlamıştır. Örgüt 1923 yılında ''Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi'ni yayınlayarak, konuyla ilgili ilk somut adımı da atmış oldu. Bildirge, çocukların yaşama, gelişme, beslenme, yardım görme ve istismardan korunma haklarını esas almaktadır. Cenevre Bildirgesi, Milletler Cemiyeti Kurulu tarafından 27 Eylül 1934 yılında yeniden onaylanmıştır. 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bildirgeyi, ''Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'' adı altında kabul etmişler.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sağlamak umuduyla Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu olsun iyi ki varsınız

Tüm çocukların gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun

Çocuklar dünyanın en büyük servetidir. Çocuk haklarıyla çocuktur! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun

"İnsan haysiyetine yaraşır bir dünyaya götüren hiçbir kestirme yol yoktur…" Yarınlar için çocukların bugününden vazgeçmemeli. 20 Kasım Dünya Çocuk HaklarıGünü kutlu olsun

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞME MADDELERİ NELERDİR?

1- Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

2- Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

3- Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

4- ÇHS'de yazılı olan hakların uygulanması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlar.

5- Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olur.