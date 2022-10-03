Dünya çocuk günü ne zaman? Sorusu, dünya çocuk gününün yaklaşması ile beraber insanlar tarafından daha da çok merak edilmeye ve araştırmaya başlandı. Dünya çocuk günü etkinlileri, mesajları ve hangi gün olduğu merak ediliyor. Peki, Dünya çocuk günü ne zaman? En güzel dünya çocuk günü mesajları ve sözleri!

Dünya çocuk günü ne zaman? Sorusu, özellikle çocuk sahibi olan ebeveynler tarafından araştırılıyor. Bu haberimizde Dünya çocuk günü ne zaman? Sorusunu merak eden kullanıcılar için yanıtladık. Peki, Dünya çocuk günü ne zaman? En güzel dünya çocuk günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NE ZAMAN?

1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans'ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. 1 Ekim tarihi, Dünya çocuk günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ