UNICEF, "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu" 1954 yılında aldığı bir kararla Dünya Çocuk Günü ilan etmiştir. Her ülkede farklı tarihlerde kutlanan Dünya Çocuk Günü hangi gün olduğu merak konusu oldu. Peki, Dünya Çocuk Günü ne zaman? Dünya Çocuk günü mesajları! Dünya Çocuk Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Çocuk Günü mesajları! Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. Her yıl kutlanan Dünya Çocuk Gününün bu yıl ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Dünya Çocuk Gününe özel mesajları ve sözleri araştırıyor. Peki, Dünya Çocuk günü ne zaman? Dünya Çocuk günü mesajları! Dünya Çocuk Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NE ZAMAN?

UNICEF, "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu" 1954 yılında aldığı bir kararla Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü ilan etmiştir. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans'ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar. Konferanstan sonra pek çok ülke, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk konusunda teşvik etmek üzere bir günü Çocuk günü olarak belirlemiştir. 1 Haziran tarihi, 21 ülkede olmak üzere, en yaygın Çocuk Günü'dür. Türkiye'de 23 Nisan da kutlanmakta 20 Kasım tarihinde ise Çocuk Hakları günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ