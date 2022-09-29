Dünya Çocuk Günü ne zaman? Dünya Çocuk Günü mesajları ve sözleri!
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DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Çocuk Günü, farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan gün. Ancak Türkiye'de Dünya Çocuk Günü 1 Ekim tarihinde kutlanır. Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans'ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.
Bildirge esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara odaklaşmaktadır. Konferanstan sonra pek çok ülke, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk konusunda teşvik etmek üzere bir günü Çocuk günü olarak belirlemiştir. 1 Haziran tarihi, 21 ülkede olmak üzere, en yaygın Çocuk Günü'dür. Türkiye'de her yıl 23 Nisan'da kutlanmaktadır. 20 Kasım tarihinde ise Çocuk Hakları günü olarak kutlanmaktadır.
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
- Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!
- Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle…Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!
- Yeni nesiller geleceğin nefesidir. Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun !
- Tüm çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
- "Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir."
- Tüm çocukların,20 Kasım Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun.
- Çocuklara tertemiz bir dünya bırakmak, herkes için bir insanlık görevidir…
- Sen saçlarına baharı tak çocuk ! Gülüşün güneş olsun. Ellerin umut…
- Çocuğuna değer veren uluslar ölmez.
- Çocuklar yeryüzünün çiçekleridir. Çocuklar sevgi dolu yürekleriyle insanlığın umududur.
- Evlât kokusu, cennet kokusudur. (Hz. Muhammed (s.a.v)
- Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.
- Doğa çocuğa adam olmadan önce, çocuk olmayı buyurur. J. J. Rousseau
- Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük yardım, annelerini sevmektir. (Theodore Hesburg)
- Çocuklar yeni dökülmüş beton gibidirler. Ne geçse iz yapar. Joseph Jounbent
- Çocukların nasihatten çok, iyi örneklere ihtiyacı vardır. Joseph Jounbent
- Çocuklar, bizim geleceğimizdir. Onlardan gelecek adına hiçbir şeyi eksik etmeyelim.
- Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.
- Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları gerekir.