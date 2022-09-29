Her ülkede farklı tarihlerde kutlanan Dünya Çocuk, Türkiye'de ne zaman kutlanır ve tarihi nedir soruları gündeme geliyor. Günü Dünya Çocuk Günü ne zaman kutlanır merak ediliyor. Detaylar haberler.com'da. Peki, Dünya Çocuk Günü ne zaman? Dünya Çocuk Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Çocuk Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Dünya Çocuk Gününü kutlamak isteyenler, Dünya Çocuk Günü mesajları ve sözleri! diye araştırıyor. Dünya Çocuk Günü ne zaman merak ediliyor. Dünya Çocuk Günü ne zaman? Dünya Çocuk Günü mesajları ve sözleri! Dünya Çocuk Günü ne zaman? Dünya Çocuk Günü mesajları ve sözleri! Detaylar haberimizdedir…

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Çocuk Günü, farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan gün. Ancak Türkiye'de Dünya Çocuk Günü 1 Ekim tarihinde kutlanır. Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans'ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.

Bildirge esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara odaklaşmaktadır. Konferanstan sonra pek çok ülke, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk konusunda teşvik etmek üzere bir günü Çocuk günü olarak belirlemiştir. 1 Haziran tarihi, 21 ülkede olmak üzere, en yaygın Çocuk Günü'dür. Türkiye'de her yıl 23 Nisan'da kutlanmaktadır. 20 Kasım tarihinde ise Çocuk Hakları günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ