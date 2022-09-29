Dünya Çeviri Günü nedir? International Translation Day ne zaman?

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DÜNYA ÇEVİRİ GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Çeviri Günü, çevirmenlerin azizi olarak kabul edilen İncil çevirmeni Aziz Jerome adına her yıl 30 Eylül'de düzenlenen kutlamadır. Kutlama ilk başladığı 1953 yılından bu yana FIT (İng. kısaltma, Uluslararası Çeviri Federasyonu) tarafından düzenlenir. 1991 yılında FIT farklı ülkelerdeki uzman çevirmenleri (Hristiyan olması gerekli değil) desteklemek için uluslararası bir dayanışma günü fikriyle ortaya çıktı. Bu, giderek küreselleşme sürecinde olan bir dünyada uzman çevirmenleri onurlandırmanın bir yoludur.

INTERNATİONAL TRANSLATİON DAY NE ZAMAN?

International Translation Day Türkçe karşılığı 'Dünya Çeviri Günü' ne zaman olduğu merak ediliyor. Dünya Çeviri Günü 30 Eylül günüdür.