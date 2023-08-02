Dünya Bu, AC Film ve Avşar Film imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ömer Sinir'in üstlendiği, senaryosunu ise Volkan Öge, Erman Çağlar ve Ozan Akyol'un kaleme aldığı, her bölümü farklı skeçlerden oluşan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. İzleyicileri heyecanlandıran dizi hakkında "Dünya Bu" hangi platformda? "Dünya Bu" nereden izlenir? "Dünya Bu" dizisi oyuncuları kim? araması yapılıyor.

"Dünya Bu" hangi platformda? "Dünya Bu" nereden izlenir? "Dünya Bu" dizisi oyuncuları kim? soruları araştırılıyor. Absürt komedi türündeki dizinin her bölümü birbirinden bağımsız skeçlerden oluşan dizinin hangi platformda yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, "Dünya Bu" hangi platformda? "Dünya Bu" nereden izlenir? "Dünya Bu" dizisi oyuncuları kim?

DÜNYA BU HANGİ PLATFORMDA?

Dünya Bu dizisi, 8 bölümlük ilk sezonuyla Gain platformunda izleyici ile buluştu.

DÜNYA BU OYUNCULARI KİM?